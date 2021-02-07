Доработка дизайна в Фигме

Нужно доработать дизайн сайта [url=https://ambene.org]https://ambene.org[/url] , сделать сайт уникальным, красивым, качественным, современным. Нужно добавить больше фото, чтобы разбавить большое кол-во текста, добавить интересные элементы дизайна, грамотно расположить информацию для ее восприятия, добавить больше цвета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Галина, здравствуйте! Нам нужно немного изменить дизайн в существующем макете. Хотела предложить вам, так как мы с вами уже работали и я видела ваши работы. Можем с вами обсудить заказ?
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