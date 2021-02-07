Доработка дизайна в Фигме

$10
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка129 просмотров
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Галина, здравствуйте! Нам нужно немного изменить дизайн в существующем макете. Хотела предложить вам, так как мы с вами уже работали и я видела ваши работы. Можем с вами обсудить заказ?

3 года назад
tatyana_tatyana_
Татьяна 
62 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
GalinaMorozova
Галина 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
5 дней
Галина очень оперативно исправила дизайн в нашем макете:) Не прогадала, что второй раз обратилась опять к ней! Быстро, аккуратно, учитывает желания заказчика и дает профессиональные советы, как будет лучше. Однозначно рекомендую, думаю, еще поработаем вместе!
С Татьяной приятно работать, все быстро, прислушивается к советам специалиста, что приятно:) Спасибо за доверие!
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