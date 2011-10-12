Доработка флеш-сайта

Работа небольшая для начала. Есть скачанный шаблон флеш сайта. типа как здесь:

http://www.templatemonster.com/category/alternative-power/

надо доработать шаблон так, чтобы

у посетителя сайта появился выбор языка - русский и английский. Наполнение контентом пока собственными силами.

Возможно потом сотрудничество по дизайну, если будут интересные идеи...