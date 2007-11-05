Доработкa и поддержкa интернет магазина

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Для доработки и поддержки интернет магазина ebuy.com.ua требуется web-дизайнер.

Работа удаленная, достаточно ~2 часа в день. (4$/час)

В обьязоности входит: доработка существующих и создание новых элементов дизайна публичной части сайта. Умение верстать приветсвуется.

16 лет назад
sybim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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