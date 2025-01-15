Необходим дизайн дополнительных страниц к сайту в Figma. Требуется разработать страницы 'Цены', 'Услуги' и 'О нас'. Имеются идеи по дизайну, а также готовое текстовое и визуальное наполнение для 18 страниц. Условия и структура обсуждаются.
Доработка игрового сайта
Игровая Gambling Тематика.
Имеется уже практически готовый сайт. Требуется адаптируясь под стиль создать: Краш(частично сделан), Джекпот, Модальные окна(Авторизация / Пополнение и Вывод / Доп. окна), Доработка некоторых существующих игр, Баннер для главной страницы.
Так же потребуется от Вас улучшение текущих элементов сайта при возможности.
Акцентирование на неоновом-стеклянном стиле.
При успешной работе ждём на долгосрочное сотрудничество.
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