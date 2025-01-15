Игровая Gambling Тематика.



Имеется уже практически готовый сайт. Требуется адаптируясь под стиль создать: Краш(частично сделан), Джекпот, Модальные окна(Авторизация / Пополнение и Вывод / Доп. окна), Доработка некоторых существующих игр, Баннер для главной страницы.



Так же потребуется от Вас улучшение текущих элементов сайта при возможности.

Акцентирование на неоновом-стеклянном стиле.

При успешной работе ждём на долгосрочное сотрудничество.