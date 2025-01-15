Доработка игрового сайта

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки9 просмотров

Игровая Gambling Тематика.

Имеется уже практически готовый сайт. Требуется адаптируясь под стиль создать: Краш(частично сделан), Джекпот, Модальные окна(Авторизация / Пополнение и Вывод / Доп. окна), Доработка некоторых существующих игр, Баннер для главной страницы.

Так же потребуется от Вас улучшение текущих элементов сайта при возможности.
Акцентирование на неоновом-стеклянном стиле.
При успешной работе ждём на долгосрочное сотрудничество.

Доработка сайтовСоздание баннеров
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