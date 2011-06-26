Доработка макета и изменения в верстку

$17
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Нужно внести косметические изменения в макет сайта и эти же изменения в верстку:

Под блок "подписаться на новости" добавить строки с информацией о пользователе. См. вложение.

Нужны 3 (три строки) в соответствии со стилистикой сайта (цвет, шрифт) со словами:

Информация о пользователе "Такой-то" (это название блочка)

Мои данные

Выход

Название блока надо несильно, но выделить.

И все это расположить в столбик под блоком "подписаться на новости".

Также нужны вырезанные иконки замочка в открытом и закрытом виде. Замочек-тот, который слева от поля "авторизация".

Макет в PSD и верстка есть.

12 лет назад
valenki2000
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
n-andriy
Андрей 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$10
2 дня
Отозвался на проект, опубликованный мной. Пообещал сделать за 2 дня. Время прошло, я подождал еще сутки. От исполнителя ни письма, ни сообщения, хотя на веблансе в этот день он был. Вообщем, работа не выполнена. Хорошо хоть предоплату не отправил. Только время потратил зря.
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