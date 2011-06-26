Доработка макета и изменения в верстку

Нужно внести косметические изменения в макет сайта и эти же изменения в верстку:

Под блок "подписаться на новости" добавить строки с информацией о пользователе. См. вложение.

Нужны 3 (три строки) в соответствии со стилистикой сайта (цвет, шрифт) со словами:

Информация о пользователе "Такой-то" (это название блочка)

Мои данные

Выход

Название блока надо несильно, но выделить.

И все это расположить в столбик под блоком "подписаться на новости".

Также нужны вырезанные иконки замочка в открытом и закрытом виде. Замочек-тот, который слева от поля "авторизация".

Макет в PSD и верстка есть.