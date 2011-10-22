Доработка макетов

Задача следующая: есть готовый дизайн-проект, по которому необходимо доделать страницы. Т.е. подготовить формы, списки и информационные страницы, опираясь на указанный дизайн. Страниц, которые необходимо доделать, достаточно много, поэтому я жду от вас вилку цен и сроки создания одной страницы в рамках проекта.

Пример дизайна - в аттаче.

Жду ваших предложений здесь или на почту