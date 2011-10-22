Есть сайт http://www.dizainer.by/ Не устраивает дизайн главного меню на главной странице (Дизайн, Предметы интерьера, Бытовая техника и т.д.). Необходимо отрисовать новый дизайн. и предоставить картинки. Так же необходимо предоставить скриншот главной страницы ...
Доработка макетов
Задача следующая: есть готовый дизайн-проект, по которому необходимо доделать страницы. Т.е. подготовить формы, списки и информационные страницы, опираясь на указанный дизайн. Страниц, которые необходимо доделать, достаточно много, поэтому я жду от вас вилку цен и сроки создания одной страницы в рамках проекта.
Пример дизайна - в аттаче.
Жду ваших предложений здесь или на почту
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