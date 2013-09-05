Доработка простого дизайна

Нужен лёгкий "воздушный " хедер для сайта знакомств в светло-зелёных тонах Размеры: Высота - 190 px Ширина - 1500 px
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать дизайн торрент-трекера на тематику «сериалы»
От 4 страниц дизайна. 2-х или 3-х цветный, легкий шаблон.
CMS DLE.
Сроки не ограничены (в пределах разумного).
Небольшое ТЗ во вложении.
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