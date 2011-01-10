Доработка сайта для совместимости с браузерами

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок181 просмотр

Есть сайт на CMSimple, нужно устранить глюки отображения в основных браузерах, кроме Файрфокса, прежде всего в устаревших, но используемых, вроде предыдущей версии IE.

14 лет назад
ulianoff
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Задание выполнил полностью, не просто в срок, а даже чуть раньше. Уже после постановки задачи у нас возникли дополнительные пожелания по сайту, в том числе довольно сложновыполнимые с технической точки зрения. Все было реализовано самым лучшим образом! Обращаемся второй раз, впечатления от сотрудничества более чем положительные. Отдельное спасибо за подробную грамотную консультацию!
Отлично!

Заявки фрилансеров

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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