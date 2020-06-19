Доработка сайта на 1С Битрикс

Требуется разработать и согласовать дизайн страниц Оплата, Доставка и Контакты, под адаптивную версию сайта 2beMan.ru (во всех вариациях Десктоп, Планшет, Телефон) и сделать согласованный дизайн на сайте.

На данный момент данные страницы неадаптивные и плохо читабельные, особенно в мобильной версии.

Важно сохранить в дизайне:

В разделе Доставка - автоматический расчет доставки.

В разделе Оплата - блок с предоплатой 500 руб.

Дополнительно ничего придумывать не нужно, так как требуется максимальная читабельность и юзабилити данных страниц.

Жду ваших вопросов, сроков и ценовых предложений.

Сразу же хочу отметить, что работаю ТОЛЬКО по безопасной сделке.