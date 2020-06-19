Доработка сайта на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок550 просмотров

Требуется разработать и согласовать дизайн страниц Оплата, Доставка и Контакты, под адаптивную версию сайта 2beMan.ru (во всех вариациях Десктоп, Планшет, Телефон) и сделать согласованный дизайн на сайте.

На данный момент данные страницы неадаптивные и плохо читабельные, особенно в мобильной версии.

Важно сохранить в дизайне:

В разделе Доставка - автоматический расчет доставки.

В разделе Оплата - блок с предоплатой 500 руб. 

Дополнительно ничего придумывать не нужно, так как требуется максимальная читабельность и юзабилити данных страниц.

Жду ваших вопросов, сроков и ценовых предложений.

Сразу же хочу отметить, что работаю ТОЛЬКО по безопасной сделке.

5 лет назад
luckshery
Евгений 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Глеб
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наташа
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн сайта онлайн игр на figma или zeplin

    $1150

    На данный момент у нас реализован бекэнд игр.  Сейчас нам требуется прорисовать все интерфейсы.  Срок 30 дней От руки нарисованы прототипы, примерно, что мы хотим видеть.  По оплате: договорная. Можем ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн доставка еды, доставка пирогов

    $150

    Пекарня, занимаемся доставкой пирогов. Нужно сделать логотип/меню/оформление страницы в вк и инстаграме (шаблоны постов, шаблоны для сториз, банеры, значки) Все нужно сделать в стиле поп арт Наш инстаграм @philadelphia_pie_blg

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна казино!

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется разработка дизайна казино на GIT! Главная страница и все внутренние! Связь голосом обязательно...  Пост оплата либо СБ если понравятся работы исполнителя! П.с. ...

    Git
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать макет ЛЕНДИНГ + доп. элементы

    $71

    Нужен креативный дизайнер. У которого есть желание нарисовать интересный дизайн. Задача такая: создать упаковку для онлайн-проекта. Вначале нужно нарисовать лендинг. Блоки и подробности обсудим в лс. Важно будет уделять внимание ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Нужен дизайн для сайта о кино. Всего 22 страницы (17 уникальных и 5 вариаций). Подробности задания, вышлю заинтересованным. Присылайте примеры работ (обязательно) и ваши расценки.

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте! Нужно сделать редизайн макета на основе тз,  нужно поправить и чуть перерисовать 4 страниц. Макет покажу в ЛС бюджет 10 000 руб.

    Дизайн сайтов75 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать дизайн для сайта по строительству домов

    Добрый день! Нужно сделать дизайн для сайта по строительству домов. Контент будет.  Нужен красивый, современный сайт. Пожелание заказчика - использование эффекта параллакса, что надо будет учесть. ТЗ в ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    5 лет назад