Доработка сайта на virtuemart

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Необходимо доработать сайт на virtuemart.

1. необходимо переделать стандартную корзину на более приличный дизайн.

2. адаптировать корзину под мобильные устройства.

3. переделать стандартную форму накладной и счета фактуры.

Хотел бы услышать еще предложения что можно сделать.

Предложения хотел бы сразу получить с ценой под ключ.

Сайт christmas-eve.ru

Virtuemart
7 лет назад
leonidtsukanov
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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