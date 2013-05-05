Доработка шаблона для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки148 просмотров

Требуется выполнить доработку шаблона для сайта на основе Webasyst, а именно, изменить значек корзины, добавить контейнеры на главную страницу.

Webasyst
12 лет назад
paveant
Павел 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

VANSU-Design
Анатолий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Сотрудничество оставило очень приятные впечатления. Работа выполнена очень оперативно! Все пожелания учтены. Продолжили работу над другим проектом. Рекомендую.
Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

VANSU-Design
Анатолий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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