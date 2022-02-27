Доработка шапки сайта

Обратились к Анне по поводу внесения изменений в шапку сайта. Анна уже в своем первом отклике на наше задание сразу предложила несколько конкретных решений по улучшению дизайна, а затем очень четко и в срок провела необходимую работу, подробно объясняя все детали, помогая нам, совсем непрофессионалам, разобраться в теме. Мы очень довольны результатом, благодаря рекомендациям Анны мы получили не только полностью устраивающий нас дизайн, но и гораздо более логичный и удобный функционал. Рекомендуем данного специалиста.