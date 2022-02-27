Доработка шапки сайта

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок1284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется доработка шапки сайта (есть фоновая картинка, кнопки меню, нужно на этот фон наложить логотип, телефон + адрес, определиться с цветом кнопок). Во вложении фоновая картинка с кнопками (сейчас примерно так на нашем сайте), а также 2 логотипа (основной- это студия танца Мегаполис, второй логотип хотелось бы куда-нибудь в уголок - у нас раньше был КДЦ, которые еще активно ищется по поисковику, хотелось его сохранить, если удастся гармонично вписать).

2 года назад
guest_16429674187457
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
annajun
Анна 
19 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$15
5 дней
RUB
Обратились к Анне по поводу внесения изменений в шапку сайта. Анна уже в своем первом отклике на наше задание сразу предложила несколько конкретных решений по улучшению дизайна, а затем очень четко и в срок провела необходимую работу, подробно объясняя все детали, помогая нам, совсем непрофессионалам, разобраться в теме. Мы очень довольны результатом, благодаря рекомендациям Анны мы получили не только полностью устраивающий нас дизайн, но и гораздо более логичный и удобный функционал. Рекомендуем данного специалиста.
Сотрудничество с Марией оставило самые положительные впечатления. Все требования к работе обсудили заранее, до начала работы. На все дополнительные вопросы ответ приходил быстро, общаться было легко и приятно. Оплата моментальная.