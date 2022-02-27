Доброго времени суток! Необходимо перенести шаблоны меню из photoshop во встроенный в нашем веб-программном обеспечении графический редактор Canvas ( работает аналогично с figma / photoshop - только с меньшим функционалом и пока еще сыроват) 14 шаблонов (в ...
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Требуется доработка шапки сайта (есть фоновая картинка, кнопки меню, нужно на этот фон наложить логотип, телефон + адрес, определиться с цветом кнопок). Во вложении фоновая картинка с кнопками (сейчас примерно так на нашем сайте), а также 2 логотипа (основной- это студия танца Мегаполис, второй логотип хотелось бы куда-нибудь в уголок - у нас раньше был КДЦ, которые еще активно ищется по поисковику, хотелось его сохранить, если удастся гармонично вписать).
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