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Доработка текущего дизайна
Нужно доработать страницу доски объявлений с сохранением всей концепции. Все PSD есть. JPEG страницы в аттаче.
Нужно переделать как на http://www.avito.ru/items/voronezh_doma_dachi_kottedzhi_prodayotsya_finskij_dom_14662669
Исполнитель должен быть доступен через ICQ/Jabber
Указывайте сроки и цену.
Если сделаете быстро и качественно, предложу другие правки для других страниц этого же дизайна.
Заявки фрилансеров
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