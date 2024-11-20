Доработки макета сайта

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Закрыт2 заявки164 просмотра

Добрый день.

Нужно внести правки в макет согласно ТЗ(видео)

макет: https://www.figma.com/design/014vZy3lH4Ytr4EvMjdd1O/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84

Ссылка на видео ТЗ

https://disk.yandex.ru/i/yfMgnganibEVuA

Сроки и стоимость в заявке указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Figma
5 месяцев назад
Yuriy_Sh
Юрий 
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Ерик
 
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