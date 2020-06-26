Добрый день! Стоит задача сделать сайт с эффектами/анимациями. Базовая идея: параллакс, есть некий фон, на него наложение элементов/объектов, с анимацией при скролле Тематика: строительство домов (фахверк), весь необходимый контент предоставим. Визуально ...
Доработки + внутренние
Нужно доработать некоторые внутренние страницы, также нужно нарисовать новые 3 внутренние страницы и адаптивить. Все подробности скинул в телеграмм
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