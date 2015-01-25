Довести до ума дизайн (срочно за 3 -4 часа)

Ребята, всем привет! Необходимо срочно сделать страницу захвата (лендинг пейдж) на lpgenerator. Если вы умеете работать с площадкой lpgenerator, если у вас есть опыт в создании посадочных страниц, то я очень жду вашу заявку! По цене будем договариваться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание есть ПСД
есть псд с накиданой схемой дизайна (смотрите прикрепленный скрин)
нужно привести дизайн в порядок
нужен дизайнер со вкусом (цвет форма)
- форму логина стилизовать под лого.
- вписать контентную часть в 1170 пикселей.
- стилизовать блоки в слайдере.
- стилизовать блок под слайдом - три блока (заголовок + блок с текстом)
- сделать две красивые кнопки под логотипом “скачать программу” (можно красные с тенями и градиентами)
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