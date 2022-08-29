Эффектный лендинг. Услуг разработчка.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок117 просмотров

С текстом. (заинтересовать клиента)  Разработка интернет магазина ,  доработка сайтов, итп. в видео одностраничника. ( для рекламы)

Только с отзывами и адекватными ценами. !!!

3 года назад
Den4ikkaka
Денис 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
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