Описание проекта для дизайнера

Название проекта:

Разработка веб-платформы электронной редакции научных статей.

О проекте:

Наша команда разрабатывает современную платформу для взаимодействия авторов, рецензентов, редакторов и заведующих редакциями научных журналов в медицинской сфере. Это ключевой инструмент, обеспечивающий процесс от подачи статьи до её публикации. Наш проект помогает медицинским работникам сотрудничать и делиться научными открытиями.

Сейчас мы ищем талантливого UX/UI-дизайнера, который сможет не только разработать интерфейс новой электронной редакции, но и вдохновить пользователей своей работой, сделав их взаимодействие с платформой интуитивным, удобным и приятным.

Мы ищем дизайнера, который:

• Любит решать сложные задачи и проектировать интерфейсы, которые действительно работают.

• Понимает, как объединить потребности разных пользователей в одном продукте.

• Имеет опыт работы с проектами, требующими многопользовательского взаимодействия (role-based systems).

• Хочет быть частью команды, работающей над улучшением мировой науки.

Задачи дизайнера:

1. Исследование пользователей

• Изучить текущий опыт взаимодействия с платформой для всех ролей: автор, рецензент, редактор, заведующий редакцией, администратор.

• Провести анализ потребностей пользователей и предложить улучшения на основе данных.

2. Дизайн новых интерфейсов

• Разработать новые дашборды для каждой роли, с учетом их уникальных задач.

• Создать пошаговый мастер подачи статьи, упрощающий процесс для авторов. Трекер статьи в виде прогресс-бара.

• Спроектировать удобный интерфейс для рецензирования статей, редактирования статей, включая комментарии; интерфейс для управления статьями на всех шагах для заведующего редакцией; интерфейс управления для администратора.

3. Оптимизация навигации

• Перепроектировать навигацию так, чтобы пользователи быстро находили нужные функции.

• Добавить визуализацию процессов для заведующих.

4. Создание визуального языка

• Разработать единый стиль платформы: UI Kit, цветовая палитра, иконки. Шрифты - выбор из бесплатных, обязательное условие - удобство при чтении больших объемов текста.

• Убедиться, что интерфейс выглядит современно и работает на всех устройствах (десктоп, планшет; ограниченная версия функционала для мобильных устройств).

5. Улучшение взаимодействия

• Внедрить интуитивно понятные уведомления, прогресс-бар и чек-листы для контроля задач.

• Реализовать предпросмотр, редактирование и проверку загружаемых файлов.

Что мы предлагаем:

• Интересные задачи: работать над реальным продуктом, который ежедневно используется медицинскими работниками.

• Свобода творчества: возможность предлагать и реализовывать свои идеи, влияя на ключевые решения в проекте.

• Гибкость: удалённая работа, гибкий график.

• Команда единомышленников: Вы будете работать в тесной связке с командой, которая всегда готова помочь.

Почему это круто?

1. Ваш дизайн поможет развитию науки: благодаря вашему интерфейсу учёные быстрее и проще будут взаимодействовать друг с другом.

2. Вы повлияете на глобальный продукт: Ваша работа станет важной частью платформы, используемой на международном уровне.

3. Сложные, но увлекательные вызовы: проект предлагает работать над многоуровневым интерфейсом с учётом разных ролей и сложных пользовательских сценариев.

Что вы получите от сотрудничества?

• Участие в масштабном проекте с амбициозными целями.

• Чёткие задачи с гибкостью для внедрения своих идей.

• Благодарность пользователей, которым ваш дизайн облегчит жизнь.

• Отличную строку в портфолио, показывающую ваш опыт в работе над высоконагруженными системами.

Что мы ждём от вас:

• Опыт работы в роли UX/UI-дизайнера (7+ лет).

• Умение работать с инструментами проектирования (Figma, Sketch, Adobe XD).

• Опыт проектирования сложных интерфейсов (дашборды, многопользовательские системы).

• Понимание принципов юзабилити, работы с чек-листами, прогресс-барами, уведомлениями.

• Готовность изучать потребности пользователей и предлагать решения.

Если Вас заинтересовало данное предложение - будем рады видеть Вас в нашей команде!