Требуется опытный дизайнер для разработки концепции и визуализации проекта. Идеальный кандидат должен обладать креативным подходом и опытом работы в области дизайна сайтов. Ожидается создание уникальных идей и качественной визуализации для успешной реализации проекта.
Электронная редакция для медицинских работников
Описание проекта для дизайнера
Название проекта:
Разработка веб-платформы электронной редакции научных статей.
О проекте:
Наша команда разрабатывает современную платформу для взаимодействия авторов, рецензентов, редакторов и заведующих редакциями научных журналов в медицинской сфере. Это ключевой инструмент, обеспечивающий процесс от подачи статьи до её публикации. Наш проект помогает медицинским работникам сотрудничать и делиться научными открытиями.
Сейчас мы ищем талантливого UX/UI-дизайнера, который сможет не только разработать интерфейс новой электронной редакции, но и вдохновить пользователей своей работой, сделав их взаимодействие с платформой интуитивным, удобным и приятным.
Мы ищем дизайнера, который:
• Любит решать сложные задачи и проектировать интерфейсы, которые действительно работают.
• Понимает, как объединить потребности разных пользователей в одном продукте.
• Имеет опыт работы с проектами, требующими многопользовательского взаимодействия (role-based systems).
• Хочет быть частью команды, работающей над улучшением мировой науки.
Задачи дизайнера:
1. Исследование пользователей
• Изучить текущий опыт взаимодействия с платформой для всех ролей: автор, рецензент, редактор, заведующий редакцией, администратор.
• Провести анализ потребностей пользователей и предложить улучшения на основе данных.
2. Дизайн новых интерфейсов
• Разработать новые дашборды для каждой роли, с учетом их уникальных задач.
• Создать пошаговый мастер подачи статьи, упрощающий процесс для авторов. Трекер статьи в виде прогресс-бара.
• Спроектировать удобный интерфейс для рецензирования статей, редактирования статей, включая комментарии; интерфейс для управления статьями на всех шагах для заведующего редакцией; интерфейс управления для администратора.
3. Оптимизация навигации
• Перепроектировать навигацию так, чтобы пользователи быстро находили нужные функции.
• Добавить визуализацию процессов для заведующих.
4. Создание визуального языка
• Разработать единый стиль платформы: UI Kit, цветовая палитра, иконки. Шрифты - выбор из бесплатных, обязательное условие - удобство при чтении больших объемов текста.
• Убедиться, что интерфейс выглядит современно и работает на всех устройствах (десктоп, планшет; ограниченная версия функционала для мобильных устройств).
5. Улучшение взаимодействия
• Внедрить интуитивно понятные уведомления, прогресс-бар и чек-листы для контроля задач.
• Реализовать предпросмотр, редактирование и проверку загружаемых файлов.
Что мы предлагаем:
• Интересные задачи: работать над реальным продуктом, который ежедневно используется медицинскими работниками.
• Свобода творчества: возможность предлагать и реализовывать свои идеи, влияя на ключевые решения в проекте.
• Гибкость: удалённая работа, гибкий график.
• Команда единомышленников: Вы будете работать в тесной связке с командой, которая всегда готова помочь.
Почему это круто?
1. Ваш дизайн поможет развитию науки: благодаря вашему интерфейсу учёные быстрее и проще будут взаимодействовать друг с другом.
2. Вы повлияете на глобальный продукт: Ваша работа станет важной частью платформы, используемой на международном уровне.
3. Сложные, но увлекательные вызовы: проект предлагает работать над многоуровневым интерфейсом с учётом разных ролей и сложных пользовательских сценариев.
Что вы получите от сотрудничества?
• Участие в масштабном проекте с амбициозными целями.
• Чёткие задачи с гибкостью для внедрения своих идей.
• Благодарность пользователей, которым ваш дизайн облегчит жизнь.
• Отличную строку в портфолио, показывающую ваш опыт в работе над высоконагруженными системами.
Что мы ждём от вас:
• Опыт работы в роли UX/UI-дизайнера (7+ лет).
• Умение работать с инструментами проектирования (Figma, Sketch, Adobe XD).
• Опыт проектирования сложных интерфейсов (дашборды, многопользовательские системы).
• Понимание принципов юзабилити, работы с чек-листами, прогресс-барами, уведомлениями.
• Готовность изучать потребности пользователей и предлагать решения.
Если Вас заинтересовало данное предложение - будем рады видеть Вас в нашей команде!
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