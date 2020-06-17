Фирменный стиль для автора развлекательно-образовательного контента

Требуется разработать фирменный стиль youtube-канала для автора оригинального развлекательно-образовательного контента.

В фирменный стиль входит:

ШАПКА YouTube-канала 2560х1440

Универсальный АВАТАР 1980х1980

Эксцентричный ДИЗАЙН одностраничного сайта, на котором будет информация для рекламодателей (там будет текст в свободной форме и перечень услуг плиткой)

Универсальный PSD-ШАБЛОН для превью видео 1920х1080

Дизайн требуется смелый, яркий и незаурядный, т.к. контент автора крайне эксцентричный.

Тематика канала: заработок на фрилансе, психология отношений, разборы популярных блогеров.

Канал автора: https://bit.ly/30RSuOIwl

Уважаемые кандидаты, предлагайте свои цены и сроки. И ссылки на максимально приближенные к целевому проекты.

Отклики в которых указано общее портфолио - не рассматриваются.

В результате продуктивной работы, мы будем рады периодически отдавать вам проекты на подряд