Форма расчета стоимости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка107 просмотров

Здравствуйте. Нужно сделать дизайн формы расчета стоимости для дизайна интерьера.

Есть скрин с заданием прямо на нем.

9 лет назад
Poll_118
Павел 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$100
2 дня
Прекрасная работа, четко и по делу! Взаимопонимание возникло сразу, результат увидел тот, который хотел. Мне понравилось работать с Максимом и в дальнейшем, при выборе подобной услуги, буду иметь в виду прежде всего его. Спасибо!
Все супер!!!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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