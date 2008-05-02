Форум на IPB, логотип, шаблон.

Имеется форум на компьютерную тематику www.ForumEXE.ru

Задачи:

1.Создать логотип.

2.Изменить дизайн (любые предложения, от изменения стандартного путем переделки цвета, до созания нового шаблона.

3.Создание кнопки (Новая тема в форуме) . т.есть нарисовать кнопку с текстом forum сверху EXE с низу. Имеющяя 2 положения светлая и темная. если есть новая тема то темная если нет то светлая.

4.Наполнение форума.

Выслушую ваши предложения, цены, пишите сюда и копию на ящик [email protected]