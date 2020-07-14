Гайд по макияж

Добрый день! Мне нужно сделать гайд дл мастера по перманентному макияжу в формате PDF. Он будет высылаться за подписку на профиль инстаграм. Всего должно быть 17 страниц по разрешению под iPhone 11 Pro. Сам файл делить на страницы не нужно, просто длинный документ. Весь текст и фото уже имеются, редактировать не нужно. Срок выполнения: 7-8 дней. Пример оформления и структура страниц- на фото, можно так же само.

Подскажите сроки и цену