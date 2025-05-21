Графический дизайнер для создания дизайна по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт1 заявка50 просмотров

Ищу графического дизайнера, обладающего навыками работы с Photoshop и/или Figma. Необходимо умение создавать дизайн по готовому техническому заданию.

Adobe PhotoshopFigma
6 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
год в сервисе
Был
2 часа назад
10 отзывов
6 часов назад