Графика обложки группы для FB.

Красиво, со знанием дела от рисовать 15 страниц. Cтраницы будут использоваться, в том числе и в инфокиоске, на мониторе 19" . Смотрите черновики. Гонорар пожалуйста предложите сами. Без суммы гонорара предложения не рассматриваю. ...