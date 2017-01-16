Сайт - https://www.transfab.ru/ Основная задача: подтянуть дизайн сайта, чтобы он смотрелся более современно/привлекательно. 1. Предложить и разработать цветовую гамму (блоки, границы, бэкграунд и т.п.) 2. Можно менять шрифты (название, размеры и ...
Графика обложки группы для FB.
Не сложная простая Графика обложки группы для FB. (группа для культурных мероприятий и концертов)
бюджет: 5$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
Нужен адаптивный дизайн сайта про казино onlinecasinos3.ru, включая создание логотипа. Нужен дизайн домашней страницы, и пары внутренних, где надо предусмотреть вставку формы комментариев, различных таблиц, картинок и видео. Черновой вариант ТЗ в аттаче. ...Завершен8 лет назад
Нужен дизайн на полиграфи услуги: Паспорт и хенгеры Подробнее по скайпуДизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать паспорт для пластиковых окон и хенгерыДизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт и исходники макетов в ПСД. Нужно для сайта сделать фон из отдельных расбросанных фруктов и овощей (тень под ними), перца горошка, пряностей. На белом фоне.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый вечер! Мне нужен веб-дизайнер для создания сервиса фриланс биржи.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать красивый дизайн и верстку IQ опросника с оплатой через СМС. Вот структура проекта: http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/ Всего будет 4 типа страниц: http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/ http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/step.php http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/pay.php http://xn-----6kccifbb9aoloqlmbcbc1yob.xn--j1amh/result.php Структура там понятна. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн шести страниц: 1. Главная страница. 2. О нас. 3. Каталог книг. 4. Страница книги. 5. Страница автора. 6. Сотрудничество.Завершен8 лет назад
- $87
Добрый день! 1. Для нашего интернет-магазина нужно разработать около 4 информативных страниц (Отзывы, Контакты, Доставка и Оплата, Возврат и обмен) с нуля (Подробное ТЗ есть. Нужно только реализовать). 2. ...Завершен8 лет назад
Красиво, со знанием дела от рисовать 15 страниц. Cтраницы будут использоваться, в том числе и в инфокиоске, на мониторе 19" . Смотрите черновики. Гонорар пожалуйста предложите сами. Без суммы гонорара предложения не рассматриваю. ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт8 лет назад