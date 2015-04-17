Грамотный дизайн внутренней страницы с новостью

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок177 просмотров

Есть общий стиль сайта, выбраны цвета, есть используемых шрифты. Нужно грамотно расположить элементы и нарисовать PSD красивый дизайн с их расположением. Работы не много, поэтому и бюджет соответствующий.

10 лет назад
VadimkKa
Вадим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров