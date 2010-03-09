HYIP монитор

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки332 просмотра

В общем есть рабочий скрипт монитора,нужен дизайн,шапка,место под баннеры..Цену говорите Вы, обращайтексь в ICQ 436664883 оплата или в либерти ресерв или веб мани. Рассмотрю любые приемлемые для меня предложения

15 лет назад
sirozha79
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

silenter
Глеб 
34 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$90
5 дней
Благодарю за сделанную работу,все в срок.Рекомендую всем
Прекрасный заказчик, всё оплатил, рекомендую!

Заявки фрилансеров

silenter
Глеб 
34 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад

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