Требуется создать простую страничку для email системы. Т.е. одна html страница в верхней части которой располагается логотип компании с названием, а в центре находится картинка или флешка согласно тематике электронной почты + надпись (Company ...
HYIP монитор
В общем есть рабочий скрипт монитора,нужен дизайн,шапка,место под баннеры..Цену говорите Вы, обращайтексь в ICQ 436664883 оплата или в либерти ресерв или веб мани. Рассмотрю любые приемлемые для меня предложения
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