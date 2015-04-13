Есть сайт, дизайн простенький, нужно добавить уникальности, сделать приятным на глаз. Покажу пример нравящихся дизайнов, сделать на подобии них.
Иконки на сайт ночного клуба
Пример иконок http://virginsclub.ru/about-the-club/
Перечень услуг для которых нужны иконки:
1. Танцовщицы
(Только в эротическом театре «Клуб» Вы увидите самое большое количество танцовщиц. У Вас будут разбегаться глаза, но уже от одного их образа Вы получите эстетическое удовольствие.
В «Клубе» мы собрали, пожалуй, самых очаровательных исполнительных эротического танца со всего Поволжья. При этом, Вы сможете пообщаться как с опытными танцовщицами, так и самыми настоящими «девственницами» стриптиза, которые покорят Вас своей простотой и естественностью.)
2. Атмосфера
(Мы знаем, как создать нужную атмосферу в эротическом театре. В первую очередь, это музыка. Те треки, которые будут сопровождать Вас в «Клуб», Вам наверняка понравятся. Это будет и музыка в стиле лаундж, которая настроит к непринужденному общению с девушками; это будет и клубная музыка, которая будет сопровождать наши шоу и тематические вечеринки; это могут быть и треки, которые выберете Вы сами. Главное – что в нашем заведении звучит действительно стильная и актуальная музыка!)
3. Шоу
(Мы знаем, как доставить Вам удовольствие от посещения настоящего эротического театра. Шоу-программы в «Клубе» создавал опытнейший хореограф-постановщик, лучший в своем деле. Наши девушки занимаются по 5 дней в неделю – все для того, чтобы сделать Ваш вечер действительно незабываемым и заслужить Вашу похвалу.)
4. Приваты
,(Звание эротического театра танцовщицы «Клубе» оправдывают даже в приватных комнатах! Интерьер кабинок, движения и костюмы танцовщицы – подарят Вам не просто приватный танец, а настоящее приватное представление! Такого Вы не увидите и не почувствуете больше ни в одном клубе Казани!)
5. Интерьер
(Роскошь в сочетании с комфортом и уютной атмосферой – вот, что такое интерьер эротического театра «Клуба». Удобные диваны и кресла, оформленный под тематику шоу зал, располагающие к общению и отдыху кабинки…Вы будете видеть все элементы шоу на нашей центральной площадке и при этом быть в уверенности, что соседние столики не будут Вам мешать.)
6. Комфорт
(Наш исключительный сервис начинается с Вашей встречи! С того момента, когда Вы переступите порог эротического театра «Клуба» Вы почувствуете на себе максимум внимания, ощутите все наше гостеприимство.
В течение вечера Вы поймете, что Вы – наш самый любимый гость – и это действительно так!
Когда же Вы решитесь нас покинуть, наш администратор поможет с вызовом такси, пожелав Вам приятного пути.)
Преобладающие цвета на сайте бордовый. Цену предлагайте
Первый вариант до вечера скиньте, далее доработки
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