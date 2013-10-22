ИМ кожаных игрушек

И так дорогие коллеги, нужно переделать шаблон для dle сайта, на тематику "Настройка роутеров". Урл сайта http://router-faq.ru, на данный момент стоит шаблон, но мне не нравится как выглядит отображение статей (шрифт, картинки) Хочется что то более приятное, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Элитный интернет кожаных игрушек Скинтойс. Страницы:
Главная
Каталог игрушек
Карточка товара
Отзывы
Форма оформления заказа с быстрым и подробным оформлением заказа
Форма корзины
- Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача заключается в следующем: - создать уникальный и интересный дизайн на сайт по тематике - строительство (http://ural-ing-group.ru/) - согласовать его со мной - после одобрения, установить его на сервер Нюансы: - цена договорная - предоплаты не будет (оплата только после ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Информационный сайт. Тема шубы, меховые изделия. Женская аудитория. нужно 1) дизайн сайта 2) верстка 2) в шапке лого с именем сайта 3) фавикон на основе лого 4) лого с именем сайта для водяного знака на фотографии 1) дизайн сайта 980px, фиксированый, двухколоночный, легкий, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн сайт. Тз есть, наброски тоже есть. Сроки минимальны – нужно сегодня сдать работу.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Уважаемые, веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку дизайна сайта. 1.1. Тематика сайта: Информационный сайт центра китайского языка. 1.2. Цель создания сайта: 1.2.1. Создание единого информационного пространства для абитуриентов, студентов и педагогов центра. 1.2.2. Перенос старого ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Сайт посвящен путешествиям. Нужно перерисовать страницу корп.клиентам. Задача: Сейчас страница выглядит вот так: http://otpusk.travel/corporate/ Что должно быть на новой странице: 1. Блок с привью упаковокой подарочных сертификатов. 2. Блок с привью презентаций корп выездов. 3. Отзывы клиентов. ВАЖНО: упаковок ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать качественный дизайн по тематике газового оборудования и грамотно сверстать его под систему управления WordPress. цену и сроки в приват, возможно долгосрочное сотрудничество планируется около 20 сайтовДизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $350
Необходим сайт-визитка для студии свадебного декора. Функционал почти как тут http://pb-wedding.ru/ Нужно соединить плоский дизайн, строгие геометрические фигуры и пафосные узоры и шрифты.Точнее опишу в ТЗ, обсудим в сообщениях, а также рассмотрю ваши идеи, если будут)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Редизайн сайта на Joomla: - доработка Virtue mart Оплата договорная.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен редизайн автомобильной доски объявлений: - изменить цветовую гамму; - изменить шапку и футер; - логотип; - легкое изменение внешнего вида блоков; Работа не сложная, подробности в ПМ.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад