Инфографика "как оформить заказ на сайте"

В команду образовательного стартапа талантливый веб-дизайнер с креативным мышлением, со страстью к экспериментам, с рвением творить, с любовью относящийся к своему делу Работы много, потребуется практически полное включение в проект. Подробности — в личной переписке (большая просьба ...
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Доброго времени суток!
Необходима инфографика, чтобы вкратце и понятно объяснить клиентам как можно сделать заказ на сайте, причем сделать это с продающим подтекстом. Какие у клиента есть выгоды и что он получит.
Все должно быть качественно, креативно.
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