Инфографика "как оформить заказ на сайте"

Доброго времени суток!

Необходима инфографика, чтобы вкратце и понятно объяснить клиентам как можно сделать заказ на сайте, причем сделать это с продающим подтекстом. Какие у клиента есть выгоды и что он получит.

Все должно быть качественно, креативно.

Инфографика размещается на странице "Как оформить заказ"