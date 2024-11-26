Ищу дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок283 просмотра

Ищу дизайнера для создания проектов в Figma. Рассмотрю начинающего дизайнера с портфолио.

Figma
5 месяцев назад
Alex-Rud
Алексей 
34 года
3 года в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

LevinaA
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно сотрудничать с Алексеем! Конкретное ТЗ, легкая коммуникация в процессе работы, все довольны результатом!

Заявки фрилансеров

LevinaA
19 лет
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Юрій
 
32 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Карина
 
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Роман
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Антон
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Мария
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владлен
 
23 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Артемий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
14 дней назад
5 месяцев назад
Александра
 
19 лет
год в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Илья
 
26 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
28 отзывов
5 месяцев назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
онлайн
60 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Ирина
 
44 года
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Гаянэ
 
58 лет
6 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Лучший веб-дизайнер апреля
ТОП-10
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
78 отзывов
5 месяцев назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
42 отзыва
5 месяцев назад