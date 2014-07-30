Ищу дизайнера лендингов (одностраничников)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок195 просмотров

Требуется с перспективной долговременного сотрудничества веб-дизайнер одностраничных сайтов - лендингов.

Портфолио и отзывы обязательны!

11 лет назад
sfilonova
Светлана 
43 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта на околодачную тематику

    $90

    Добрый день! Требуется дизайн информационного сайта (3 страницы - главная, раздел и статья) близко связанный с темой дача\огород. Подробное ТЗ могу выслать откликнувшимся. Бюджет 80-90$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип сервиса

    Необходимо разработать логотип сервиса. Черновик презентации описывающий сервис в приложении

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн портала об отдыхе – 19 стр.

    Разработать дизайн портала об отдыхе и развлечениях. Всего 19 страниц. Структура сайта – в прилагаемых эскизах. При разработке дизайна можно отходить от структуры эскиза, если это сделает восприятие сайта более понятным. Пример стиля, который нужен ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна для мобильной версии сайта

    Требуется разработка дизайна мобильной версии сайта компании ALECON TECHNOLOGY. Требуется дизайн 2-ух страниц: Главной и внутренней (адаптивный дизайн); Требуемые этапы: * подготовка нескольких вариантов дизайна на ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер логотипов

    Digital-агентству Bang-Bang.su на удалённое сотрудничество требуется дизайнер логотипов сайтов. Нужен настоящий профи. Готовы платить до $50-ти за лого. Отвечайте в проекте, в личку не пишите, по возможности дайте ссылки на 3 лучшие ваши работы. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта турфирмы

    $50

    Добрый день! Необходим дизайн для сайта-визитки турфирмы. Сейчас это выглядит вот так http://www.voyag-tur.ru/ Будет всего одна страничка. Что необходимо поместить на страницу: - задействовать текущий логотип турфирмы, а так ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать адаптивный дизайн

    Есть готовый сайт http://west-indies.tv/. Нужно переделать дизайн и сделать его responsive (адаптивный) чтобы адаптировался под все виды устройств. Если вы можете оперативно заняться и заинтересованы в проекте присылайте сразу цену (общую за всю работу или ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад