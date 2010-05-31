Ищу партнеров к сотрудничеству

Добрый день.

Я программист (PHP, MySQL, JS). Очень часто приходиться отказываться от проектов так как не имею возможности заниматься дизайном (версткой). Хочу создать команду профессионалов, для возможности отрабатывать большего числа заказов.

С Вами мы свернем горы :)

В заявке меня особенно интересует портфолио и средние расценки на различные виды работ.