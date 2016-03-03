Исправления косяков дизайна и сделать responsive

Добрый день.

Имеется дизайн сайта ( на Bootstrap 3 ), нужен человек / компания с отличными знаниями верстки и юзабилити для исправления косяков дизайна и исправления адаптивности. В компании, которой делали дизайн, решили что "и так сойдет".

Я постараюсь найти все, что нужно исправить, но вам тоже прийдется искать косяки.

Что требуется от вас:

Отличные знания Bootstrap 3, jQuery, HTML, CSS etc.

Глаз орла на юзабильность и удобность сайта

Знания адаптивности

Терпеливость :)

Все это сделать нужно в кратчайшие сроки. Начать нужно уже сегодня - завтра.

Сайт: securehoster.nl