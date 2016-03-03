Исправления косяков дизайна и сделать responsive

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок127 просмотров

Добрый день.

Имеется дизайн сайта ( на Bootstrap 3 ), нужен человек / компания с отличными знаниями верстки и юзабилити для исправления косяков дизайна и исправления адаптивности. В компании, которой делали дизайн, решили что "и так сойдет".

Я постараюсь найти все, что нужно исправить, но вам тоже прийдется искать косяки.

Что требуется от вас:

  • Отличные знания Bootstrap 3, jQuery, HTML, CSS etc.
  • Глаз орла на юзабильность и удобность сайта
  • Знания адаптивности
  • Терпеливость :)
Все это сделать нужно в кратчайшие сроки. Начать нужно уже сегодня - завтра.

Сайт: securehoster.nl

BootstrapCSSHTMLjQuery
9 лет назад
securehoster
Тимофей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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