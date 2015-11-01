Изготовление шапки сайта (приватный для Василий Федорищев Good-Dizayn)

$16
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка117 просмотров
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Сюда http://ekoufa.ru/ нужна картинка вместо той, что сейчас на главной.

Размеры: По ширине 1920px, по высоте 410px (можно до 560). При чем если ее

обрезать до 215 по ширине, то она должна выглядеть нормально (на второстепенных картинка уже).

Что должно быть изображено. Одна четкая картинка, можно крупным планом, как на salon-diamond.ru, можно нет. На ней какие-то надписи. Сайт занимается продажей очистных сооружений topas http://www.topas.ru/#production . То есть возможно очистная какая-то, возможно просто картинка и надписи на ней и акции или цены. Цены вот http://ekoufa.ru/products/ochistka-hozyaystvenno-bytovyh-stochnyh-vod .

На что ориентироваться: http://autoshkola02.ru, http://salon-diamond.ru, http://fresh-landing.ru/ (портфолио)

8 лет назад
ufalabcom
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$16
1 день
Все сделано быстро и качественно
Было приятно иметь дело с Александром. Оплачивает работу быстрее всех! Большое спасибо. Рекомендую к сотрудничеству!
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