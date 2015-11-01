Срочно необходимы услуги дизайнера по доработке банеров (3 шт) на главную страницу. Также необходим подбор фотографий
Изготовление шапки сайта (приватный для Василий Федорищев Good-Dizayn)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сюда http://ekoufa.ru/ нужна картинка вместо той, что сейчас на главной.
Размеры: По ширине 1920px, по высоте 410px (можно до 560). При чем если ее
обрезать до 215 по ширине, то она должна выглядеть нормально (на второстепенных картинка уже).
Что должно быть изображено. Одна четкая картинка, можно крупным планом, как на salon-diamond.ru, можно нет. На ней какие-то надписи. Сайт занимается продажей очистных сооружений topas http://www.topas.ru/#production . То есть возможно очистная какая-то, возможно просто картинка и надписи на ней и акции или цены. Цены вот http://ekoufa.ru/products/ochistka-hozyaystvenno-bytovyh-stochnyh-vod .
На что ориентироваться: http://autoshkola02.ru, http://salon-diamond.ru, http://fresh-landing.ru/ (портфолио)
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