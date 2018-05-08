Изменение дизайна сайта.

Необходимо обновить дизайн проекта Mr Scrooge. Из уже существующего логотипа сделать обновленный, как бы повзрослевший образ. Все объекты должны быть выполнены в едином стиле и быть узнаваемыми. Хотелось бы показать героя Mr Scrooge современным и авторитетным, как ...