Изменение дизайна сайта. MNARI.RU

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок188 просмотров
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Уважаемые господа! Прошу рассмотреть возможность переделки сайта в соответствии с изменившимися эстетическими воззрениями. Ориентир - простота и лаконичность. А-ля сайт http://www.forum-prp.ru/ Даже цвета устраивают. Наш сайт написан на java. Готов к общению по скайп: krotov5056324 или тел: +7910 438 2528

12 лет назад
raimanov
Азат Рай 
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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