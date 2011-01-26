Изменение дизайна сайта по продаже ПВХ систем

Необходимо изменить дизайн сайта компании ООО "ПРОФИЛь-СЕРВИС". Компания Профиль-Сервис официальный представитель в Украине одного из крупнейших производителей ПВХ-материалов концерна FIRAT.

Ссылка на сайт: http://www.profilservice.com.ua

Хотим освежить дизайн, также добавить на сайт систему управления контентом для удобного наполнения сайта информацией и регулярного обновления прайс-листов.

Дизайн должен учитывать сферу деятельности компании, а также быть приятным для посетителей (удобная навигация, понятный интерфейс, современный стиль)

Также необходимо создать отдельный сайт-визитку для бренда продвигаемого нами - ПВХ профиль WINHOUSE. На уже существующем домене http://www.winhouse.kiev.ua

Сайт будет содержать не более 3-4 страниц. Одна из них это ознакомление с самим профилем из которого изготавливаются конструкции. Вторая - ознакомление с готовыми металлопластиковыми конструкциями из профиля WINHOUSE. Третяя - контакты для переработчиков. Четвертая - Котакты для конечного потребителя.