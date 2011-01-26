В связи с переходом с Shop-Script PREMIUM нужно сделать перенос шаблона в Webasyst Shop-Script для сайта kinder-look.ru. В дизайне менять ничего не требуется.
Изменение дизайна сайта по продаже ПВХ систем
Необходимо изменить дизайн сайта компании ООО "ПРОФИЛь-СЕРВИС". Компания Профиль-Сервис официальный представитель в Украине одного из крупнейших производителей ПВХ-материалов концерна FIRAT.
Ссылка на сайт: http://www.profilservice.com.ua
Хотим освежить дизайн, также добавить на сайт систему управления контентом для удобного наполнения сайта информацией и регулярного обновления прайс-листов.
Дизайн должен учитывать сферу деятельности компании, а также быть приятным для посетителей (удобная навигация, понятный интерфейс, современный стиль)
Также необходимо создать отдельный сайт-визитку для бренда продвигаемого нами - ПВХ профиль WINHOUSE. На уже существующем домене http://www.winhouse.kiev.ua
Сайт будет содержать не более 3-4 страниц. Одна из них это ознакомление с самим профилем из которого изготавливаются конструкции. Вторая - ознакомление с готовыми металлопластиковыми конструкциями из профиля WINHOUSE. Третяя - контакты для переработчиков. Четвертая - Котакты для конечного потребителя.
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