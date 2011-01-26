Изменение дизайна сайта по продаже ПВХ систем

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок189 просмотров

Необходимо изменить дизайн сайта компании ООО "ПРОФИЛь-СЕРВИС". Компания Профиль-Сервис официальный представитель в Украине одного из крупнейших производителей ПВХ-материалов концерна FIRAT.

Ссылка на сайт: http://www.profilservice.com.ua

Хотим освежить дизайн, также добавить на сайт систему управления контентом для удобного наполнения сайта информацией и регулярного обновления прайс-листов.

Дизайн должен учитывать сферу деятельности компании, а также быть приятным для посетителей (удобная навигация, понятный интерфейс, современный стиль)

Также необходимо создать отдельный сайт-визитку для бренда продвигаемого нами - ПВХ профиль WINHOUSE. На уже существующем домене http://www.winhouse.kiev.ua

Сайт будет содержать не более 3-4 страниц. Одна из них это ознакомление с самим профилем из которого изготавливаются конструкции. Вторая - ознакомление с готовыми металлопластиковыми конструкциями из профиля WINHOUSE. Третяя - контакты для переработчиков. Четвертая - Котакты для конечного потребителя.

14 лет назад
nefedovd
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта фирмы по переводам

    $100

    Нужен дизайн сайта для фирмы занимающейся переводами с языков. Стоимость дизайна в пределах 100-150 у.е. Структура сайта - простой визитка, образец - http://demo-one.webtoster.com/ Для верстальщиков: также нужна верстка ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Нужно сделать редизайн сайта realwood.ru Примерное понимание того, как должен выглядеть сайт есть. Требования к дизайну: 1. Должен быть лучше существующего 2. Должен быть дорогим и функциональным 3. На выходе ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Страница на Joomla

    Требуется переделать-перенести информацию с готовой страницы www.drnona.de на Joomla. Красивый шаблон подразумевается - цвета и др. подробности обговорим, но без выпендрежных наворотов. В последствии возможно за отдельное вознаграждение - управление-изменения сайтом и задание ...

    JoomlaPrestaShop
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка

    $120

    Необходимо разработать дизайн кредитного сервиса вебмани + сверстать одну страницу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка шаблона сайта

    $50

    Сайт linzi-tam.ru нужно сделать красивую шапку вызывающую ассоциации с линзами. Перенести в нее авторизацию. Как то оформить вобщем весь шаблон посимпатичней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад