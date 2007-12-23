Изменение дизайна, улучшение читабельности

$15
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок149 просмотров
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Нужно улучшить читабельность на главной странице.Добавить иконоки, выделить заголовковки и т.д.

Оплата по факту.

16 лет назад
777879
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
GK-design
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$15
Работой остался доволен, все мои замечания и пожелания вносились незамедлительно, проявлялась инициатива. Рекомендую.
Хорооший заказчик. Знает чего хочет и разбирается в предмете. По оплате никаких проблем.
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