Изменение дизайна, улучшение читабельности

Требуется дизайн для сайта промышленной тематики. Оставляйте ваши предложения. Время ограничено. Во вложении задание. Выбранным участникам вышлю бренд-бук. Предпочтительно без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно улучшить читабельность на главной странице.Добавить иконоки, выделить заголовковки и т.д.
Оплата по факту.
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