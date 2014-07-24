Изменить дизайн сайта

Сайт готов,полностью рабочий, полностью на флэше.

мне нужно переделать сайт под ключ,а именно новый дизайн, вёрстка,натяжка на вордпресс,

чтобы на главной и любой внутренней странице я мог редактировать:

- текст

- заголовки Н1 и Н2

- мета-данные (тайтлы, дискрипшн, кейводрс)

именно сам редактировать, движок нужен вордпресс

Также сам сайт должен быть не на флеше, потому что поисковики не могут прочитать код сайта, это приводит к снижению активности продвжиения.