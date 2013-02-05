Изменить фон шаблона в существующем сайте

Есть уже готовый сайт гостиницы, для создания был использован готовый шаблон.

Необходимо предложить изменения фона или переделать шаблон для более "красивого" вида. Сайт, который нужно сделать по запросу.

Бюджет маленький, но есть шанс на дальнейший заказ уже нового шаблона сайта " с нуля"

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