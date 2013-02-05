Изменить фон шаблона в существующем сайте

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки191 просмотр
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Есть уже готовый сайт гостиницы, для создания был использован готовый шаблон.

Необходимо предложить изменения фона или переделать шаблон для более "красивого" вида. Сайт, который нужно сделать по запросу.

Бюджет маленький, но есть шанс на дальнейший заказ уже нового шаблона сайта " с нуля"

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11 лет назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PowerFull
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством доволен, Даниил постарался максимально выполнить пожелания заказчика (который, как обычно, не знал сам чего хочет:) ). Быстро сделал необходимые изменения и прислал готовую работу. Уверен, что продолжим сотрудничество.
Олег отличный заказчик, приятен в общении. Чёткого тз не было, поэтому работал на свою фантазию, но это мне и по душе. С оплатой никаких проблем не было. В общем сотрудничеством доволен.
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