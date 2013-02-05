Изменить фон шаблона в существующем сайте

Необходимо для сайта www.registratorfirm.ru разработать новый дизайн сайта, по которому будет создаваться новый сайт юридической направленности в области регистрации, ликвидации ООО, ИП и вступления в СРО: 1. Подготовка: · Обсуждение визуального ряда, совместное составление «дизайн-брифа” ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже готовый сайт гостиницы, для создания был использован готовый шаблон.
Необходимо предложить изменения фона или переделать шаблон для более "красивого" вида. Сайт, который нужно сделать по запросу.
Бюджет маленький, но есть шанс на дальнейший заказ уже нового шаблона сайта " с нуля"
Оплата только яндекс-деньги или Paypal
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