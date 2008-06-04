Нужно : отрисовать 2 псд из jpg и потом внести в них правки. Жду предложений. Цена за 1 отрисовку - до 40 у.е. Отрисовать и правки внести нужно - ...
Изменить цветовую гамму сайта
Необходимо попробовать и предложить несколько вариантов цветовой гаммы сайта.
Сменить голубой цвет на красный (от светло-красного до бордового).
Изображение в аттаче.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется дизайнер для разработки интерфейса Так как все задание сюда не влезает я прикрепил его в атаче. Когда стучитесь ко мне предполагайте хотя бы бюджет вашей работы на основе прочтенного задания. Для ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть страница http://elizadulitl.ru/page.php?id=18 Есть желание ее переделать, объединив в одну все подразделы. В результате должна получиться страница, ясно дающая понять возможности фирмы. Рабочий материал - весь на сайте. Объединять надо ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужен дизайн под движок wordpress без верстки, для новостного сайтаЗавершен17 лет назад
Ищем дизайнера на крупный проект Есть задача разработать дизайн макеты для портала, включающий модули: – база данных объектов – социальная сеть – картографический сервис – тематические ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно нарисовать дизайн для сайта оружейного магазина, + к этому простое лого для этого сайта. Особых изысков не требуется, но, в общем, внешнии вид сайта должен производить приятное впечатление. Вместе с ценой и контактами отписывайте, ...Закрыт17 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно нарисовать шапку 800х300 в таком же стиле, как я загрузил. Только графика должна быть насыщеней, ее больше и рисунок должен занимать всю шапку. Портфолио с работами в ...Завершен17 лет назад
Есть персональная страничка www.globalusers.com . Требуется сделать каждый месяц некоторые изменения на этой страничке ( и на главной и там где с ами тексты на ворде), ну и сделать странички покрасивее. Работы ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Изменить шаблон DLE с 3-мя колонками на 2Закрыт17 лет назад
- $10
Есть psd. Есть 5 машин (фотографий). Нужно сделать 5 картинок (одна большая фотография + 3 или 6 или 9 маленьких (интерьер или экстерьер именно той машины)), Нужно сделать сейчас. Оплата - 5-10 у.е. Просто все ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад