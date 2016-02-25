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Закрытнет заявок79 просмотров

создал канал.Это типо студия где фильмы будут сниматься только в интернете....https://www.youtube.com/user/BlogfasterStudio

Я не очень спокоен за оформление.Шапка и логотип в норме?

9 лет назад
Blogfaster
Данила 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров