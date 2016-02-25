Требования к логотипу: 1. Текстовой логотип, содержащий 2 первые буквы названия компании (WWPAY -World wide pay) 1. Простой и узнаваемый логотип - простота заключается в возможности каждого, даже ребенка отобразить этот логотип ...
Канал
создал канал.Это типо студия где фильмы будут сниматься только в интернете....https://www.youtube.com/user/BlogfasterStudio
Я не очень спокоен за оформление.Шапка и логотип в норме?
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