Картинка 404 страницы на сайт

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Закрыт2 заявки112 просмотров

Необходимо нарисовать (или сделать в фотошоп из фото) картинку (фото коллаж) 404 страницы для сайта. 

Пожалуйста стучите в скайп. Исполнителю адрес сайта и образец (пример вида картинки). Бюджет - 250 вмр, если не устраивает - просьба не оставлять Заявки!

9 лет назад
alexhon
59 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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