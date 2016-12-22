Необходимо сделать дизайн статейного проекта во Flat-стиле. В общей сложности порядка 5-6 страниц. Есть понимание чего не хватает каждой странице, этот перечень покажу исполнителю. Исполнитель должен иметь опыт отрисовки ...
Картинки вида "Ставка прошла"
Картинки вида "Ставка прошла" для паблика. Подробнее в лс.
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