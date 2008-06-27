Комплект промоматериалов

Интересует только работа со студиями т.к. большой объём работы для реализации в короткие сроки, обязательно портфолио по баннерам gif&flash.

Срок реализации – 3 недели.

Требуется разработка и реализация большого комплекта промоматериалов для сайта видеочатов (около 150 баннеров, 50 FHG, popup и прочих страниц). Необходимо понимание командой разработчиков и дизайнеров сути проекта и основных способов рекламы в сети. (флеш, гиф, pop-up, richmedia и прочие форматы).

Обращаю внимание, что требуется не только рисование по ТЗ, но и разработка самой концепции. Исполнителям мы даём только необходимые форматы и типы материалов, остальное за креативом разработчиков.

За подробностями прошу писать в личку на сайте. Тех, у кого нет возможности для реализации всего сразу (недостаточно рук и желания) просьба не писать. По частям заказ не отдаётся.