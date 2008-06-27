Нужен скин для форума.Тематика форума по форексу. Движок - Invision Power Board (IP.Board) v2.3.5. Скин должен быть уникальным. Примерная навигация и цветовое решение на примере. Не должно быть в шапке ...
Комплект промоматериалов
Интересует только работа со студиями т.к. большой объём работы для реализации в короткие сроки, обязательно портфолио по баннерам gif&flash.
Срок реализации – 3 недели.
Требуется разработка и реализация большого комплекта промоматериалов для сайта видеочатов (около 150 баннеров, 50 FHG, popup и прочих страниц). Необходимо понимание командой разработчиков и дизайнеров сути проекта и основных способов рекламы в сети. (флеш, гиф, pop-up, richmedia и прочие форматы).
Обращаю внимание, что требуется не только рисование по ТЗ, но и разработка самой концепции. Исполнителям мы даём только необходимые форматы и типы материалов, остальное за креативом разработчиков.
За подробностями прошу писать в личку на сайте. Тех, у кого нет возможности для реализации всего сразу (недостаточно рук и желания) просьба не писать. По частям заказ не отдаётся.
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