Требуется обновить дизайн портала http://f-a-p.ru Необходимо выполнить редизайн для 2 базовых страниц: главная и http://f-a-p.ru/arenda-avtovishki/apl Придать сайту современный деловой вид Целевая аудитория сайта: 1)Строительные компании, организации занимающиеся ремонтом и ...
Конкурс на редизайн главной страницы
Необходимо выполнить редизайн главной страницы сайта fortrader.ru
Требования:
1. сохранить текущие стили. при этом увеличение шрифта допускается.
2. сейчас сайт состоит из 4 колонок, нужно сделать 2 колонки. 1 колонка с материалом где каждая рубрика(блок) находится на новой строке. 2 колонка - баннеры, ширина 250px.
3. все текущие блоки на сайте должны присутствовать в новой версии.
http://monosnap.com/image/kPCbrCmfs2u982hOizPt1Jn2Y/ я тут указал на блоки, все они должны начинаться с новой строки.
В качестве примера http://rus.delfi.lv/ , на этом сайте такая структура блоков которая нам необходима.
При создании работы, учтите что больших картинок у нас на сайте нет! Максимально что можно использовать - это миниатюры 60x60 px.
Если будут вопросы, пишите в PM с удовольствием отвечу.
Победители конкурса
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