Конкурс на редизайн главной страницы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок1453 просмотра
#1$130
#2$80
#3$40

Необходимо выполнить редизайн главной страницы сайта fortrader.ru

Требования:

1. сохранить текущие стили. при этом увеличение шрифта допускается.

2. сейчас сайт состоит из 4 колонок, нужно сделать 2 колонки. 1 колонка с материалом где каждая рубрика(блок) находится на новой строке. 2 колонка - баннеры, ширина 250px.

3. все текущие блоки на сайте должны присутствовать в новой версии.

http://monosnap.com/image/kPCbrCmfs2u982hOizPt1Jn2Y/ я тут указал на блоки, все они должны начинаться с новой строки.

В качестве примера http://rus.delfi.lv/ , на этом сайте такая структура блоков которая нам необходима.

При создании работы, учтите что больших картинок у нас на сайте нет! Максимально что можно использовать - это миниатюры 60x60 px.

Если будут вопросы, пишите в PM с удовольствием отвечу.

12 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Победители конкурса

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#3
Хорошая работа.
Отличный конкурс и оперативная оплата.
sayrus908
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1
Один из не многих дизайнеров который понял задачу и сделал ее очень аккуратно. Рекомендую!
Спасибо за конкурс. Неожиданная победа.
topgun
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#2
Один из не многих дизайнеров который уделил не мало времени конкурсной работе. Красиво!
Спасибо за интересную работу и оперативную оплату! Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Вами!

Заявки фрилансеров

islanderua
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#3
sayrus908
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1
topgun
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#2

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