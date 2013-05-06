Конкурс на редизайн главной страницы

# 1 — $ 130 # 2 — $ 80 # 3 — $ 40

Необходимо выполнить редизайн главной страницы сайта fortrader.ru

Требования:

1. сохранить текущие стили. при этом увеличение шрифта допускается.

2. сейчас сайт состоит из 4 колонок, нужно сделать 2 колонки. 1 колонка с материалом где каждая рубрика(блок) находится на новой строке. 2 колонка - баннеры, ширина 250px.

3. все текущие блоки на сайте должны присутствовать в новой версии.

http://monosnap.com/image/kPCbrCmfs2u982hOizPt1Jn2Y/ я тут указал на блоки, все они должны начинаться с новой строки.

В качестве примера http://rus.delfi.lv/ , на этом сайте такая структура блоков которая нам необходима.

При создании работы, учтите что больших картинок у нас на сайте нет! Максимально что можно использовать - это миниатюры 60x60 px.

Если будут вопросы, пишите в PM с удовольствием отвечу.