Копировать дизайн проект для seele

Очень хороший заказчик и приятный в общении человек. Детальное ТЗ, внимание к деталям, всегда на связи, чтоб помочь разрешить любой вопрос. Очень быстрая оплата, без проволочек. С пониманием относится к задержкам в творческом процессе :) Спасибо за приятное сотрудничество!