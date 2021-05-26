Копия дизайна LuckуGаmеs с определёнными изменениями + доработка. Ч.1

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки317 просмотров

Проект разбит на 4 части по просьбе исполнителя. Это первая часть.

Проект: Дизайн. Среда разработки и расширение итоговой работы: .psd (Adobe Photoshop).

Техническое задание первой части находится в прикреплённом файле.

Исполнитель всех 4-х частей: https://www.weblancer.net/users/AnnaG97/

Принимая в работу 1-ю часть данного проекта, она обязуется закончить все последующие, иначе нарушит наш уговор и уговор который по умолчанию заложен в описании этой и последующих частей.

4 года назад
Mister_Nobody
Виталий 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

AnnaG97
Анна 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$75
7 дней
Escrow
Супер! 10/10 без преувеличения! Я попросил и описал в тех. задании - сделала без каких-либо претензий и особенных условий, которые ставили другие дизайнеры! Рекомендую! Буду сотрудничать и в дальнейшем!
Виталий отличный заказчик, очень доходчиво описал тех. задание, всегда на связи. Оплатил проделанную работу моментально. Приятно сотрудничать с такими людьми. Рекомендую! 10/10.

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AnnaG97
Анна 
27 лет
4 года в сервисе
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