Корпоративный стиль и дизайн сайта компании

$500
Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок258 просмотров
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Необходимо сделать кор. стиль для компании занимающейся инженерными системами, девелопментом и технологиями, а также дизайн сайта в кор. стиле.

Ищем дизайнера способного на хороший тех. дизайн без стандартных клипартовых дядек в касках. Примеры работ, под подобные проекты будут плюсом.

Компания IDT, концепт лого будет весомым плюсом при выборе исполнителя!

Дизайн сайта
13 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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