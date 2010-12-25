Корректировка css шаблона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки179 просмотров

Необходимо поправить верстку сайта на Joomla CMS

CSSJoomla
14 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DarAmal
Сорбон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
Все чудесно, спасибо за старания !
Спасибо за адекватность ! Будем дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

DarAmal
Сорбон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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